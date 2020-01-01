Tokenomika AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Odkryj kluczowe informacje o AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine Biała księga: https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76 Kup ALPINE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.72M $ 38.72M $ 38.72M Całkowita podaż: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Podaż w obiegu: $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.73M $ 82.73M $ 82.73M Historyczne maksimum: $ 5.886 $ 5.886 $ 5.886 Historyczne minimum: $ 0.5916579141562345 $ 0.5916579141562345 $ 0.5916579141562345 Aktualna cena: $ 2.0683 $ 2.0683 $ 2.0683 Dowiedz się więcej o cenie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Tokenomika AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALPINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALPINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALPINE tokenomikę, poznaj cenę tokena ALPINEna żywo!

Jak kupić ALPINE Chcesz dodać AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALPINE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALPINE na MEXC już teraz!

Historia ceny AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Analiza historii ceny ALPINE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALPINE już teraz!

Prognoza ceny ALPINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALPINE? Nasza strona z prognozami cen ALPINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALPINE już teraz!

