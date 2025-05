ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NazwaALPINE

PozycjaNo.1021

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)38.54%

Podaż w obiegu15,514,854.22168

Maksymalna podaż40,000,000

Całkowita podaż40,000,000

Wskaźnik obrotu0.3878%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum11.475176858405153,2022-03-12

Najniższa cena0.6395256018121135,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

