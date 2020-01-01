Tokenomika Infinity Ground (AIN) Odkryj kluczowe informacje o Infinity Ground (AIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Infinity Ground (AIN) Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Oficjalna strona internetowa: https://www.infinityg.ai/ Biała księga: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code

Tokenomika i analiza cenowa Infinity Ground (AIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infinity Ground (AIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.71M $ 31.71M $ 31.71M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 211.28M $ 211.28M $ 211.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.07M $ 150.07M $ 150.07M Historyczne maksimum: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Historyczne minimum: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Aktualna cena: $ 0.15007 $ 0.15007 $ 0.15007 Dowiedz się więcej o cenie Infinity Ground (AIN)

Tokenomika Infinity Ground (AIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infinity Ground (AIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena AINna żywo!

Jak kupić AIN Chcesz dodać Infinity Ground (AIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIN na MEXC już teraz!

Historia ceny Infinity Ground (AIN) Analiza historii ceny AIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIN już teraz!

Prognoza ceny AIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIN? Nasza strona z prognozami cen AIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIN już teraz!

