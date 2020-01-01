Tokenomika alon (ALON) Odkryj kluczowe informacje o alon (ALON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o alon (ALON) Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader. Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader. Block Explorer: https://solscan.io/token/8XtRWb4uAAJFMP4QQhoYYCWR6XXb7ybcCdiqPwz9s5WS Kup ALON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa alon (ALON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla alon (ALON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Całkowita podaż: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M Podaż w obiegu: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Historyczne maksimum: $ 0.09783 $ 0.09783 $ 0.09783 Historyczne minimum: $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 Aktualna cena: $ 0.004946 $ 0.004946 $ 0.004946 Dowiedz się więcej o cenie alon (ALON)

Tokenomika alon (ALON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki alon (ALON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALON tokenomikę, poznaj cenę tokena ALONna żywo!

