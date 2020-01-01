Tokenomika ALI (ALI) Odkryj kluczowe informacje o ALI (ALI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ALI (ALI) The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Oficjalna strona internetowa: https://ALIagents.ai Biała księga: https://docs.aiprotocol.info Block Explorer: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Kup ALI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ALI (ALI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ALI (ALI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.15M $ 51.15M $ 51.15M Całkowita podaż: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Podaż w obiegu: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.38M $ 55.38M $ 55.38M Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Aktualna cena: $ 0.00561 $ 0.00561 $ 0.00561 Dowiedz się więcej o cenie ALI (ALI)

Tokenomika ALI (ALI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ALI (ALI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALI tokenomikę, poznaj cenę tokena ALIna żywo!

Jak kupić ALI Chcesz dodać ALI (ALI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALI na MEXC już teraz!

Historia ceny ALI (ALI) Analiza historii ceny ALI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALI już teraz!

Prognoza ceny ALI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALI? Nasza strona z prognozami cen ALI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALI już teraz!

