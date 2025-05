ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NazwaALI

PozycjaNo.511

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu9,118,091,184.669674

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż9,870,903,732.81426

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.19778989546371206,2022-04-02

Najniższa cena0.004666686148122781,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieThe AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.