Tokenomika Aipocalypto (AIPO)

Odkryj kluczowe informacje o Aipocalypto (AIPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Aipocalypto (AIPO)

Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles.

Oficjalna strona internetowa:
https://aipocalypto.com/
Biała księga:
https://docs.aipocalypto.com/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC

Tokenomika i analiza cenowa Aipocalypto (AIPO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aipocalypto (AIPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.97M
$ 1.97M
Całkowita podaż:
$ 500.00M
$ 500.00M
Podaż w obiegu:
$ 139.50M
$ 139.50M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 7.05M
$ 7.05M
Historyczne maksimum:
$ 0.02237
$ 0.02237
Historyczne minimum:
$ 0.00160801284256595
$ 0.00160801284256595
Aktualna cena:
$ 0.01409
$ 0.01409

Tokenomika Aipocalypto (AIPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Aipocalypto (AIPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AIPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIPO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAIPO tokenomikę, poznaj cenę tokena AIPOna żywo!

Jak kupić AIPO

Chcesz dodać Aipocalypto (AIPO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIPO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Aipocalypto (AIPO)

Analiza historii ceny AIPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny AIPO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIPO? Nasza strona z prognozami cen AIPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.