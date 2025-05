AIPO

Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles.

NazwaAIPO

PozycjaNo.2041

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu139,500,000

Maksymalna podaż500,000,000

Całkowita podaż500,000,000

Wskaźnik obrotu0.279%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.01495000815681379,2024-11-13

Najniższa cena0.006002951111366357,2025-05-31

Publiczny blockchainARB

WprowadzenieAipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.