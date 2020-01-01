Tokenomika AEROBUD (AEROBUD) Odkryj kluczowe informacje o AEROBUD (AEROBUD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AEROBUD (AEROBUD) AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Oficjalna strona internetowa: https://aerobud.org/ Biała księga: https://docs.aerobud.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Kup AEROBUD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AEROBUD (AEROBUD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AEROBUD (AEROBUD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Historyczne maksimum: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Historyczne minimum: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Aktualna cena: $ 0.00641 $ 0.00641 $ 0.00641 Dowiedz się więcej o cenie AEROBUD (AEROBUD)

Tokenomika AEROBUD (AEROBUD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AEROBUD (AEROBUD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AEROBUD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AEROBUD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAEROBUD tokenomikę, poznaj cenę tokena AEROBUDna żywo!

Jak kupić AEROBUD Chcesz dodać AEROBUD (AEROBUD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AEROBUD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AEROBUD na MEXC już teraz!

Historia ceny AEROBUD (AEROBUD) Analiza historii ceny AEROBUD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AEROBUD już teraz!

Prognoza ceny AEROBUD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AEROBUD? Nasza strona z prognozami cen AEROBUD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AEROBUD już teraz!

