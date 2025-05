AEROBUD

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

NazwaAEROBUD

PozycjaNo.1045

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,02%

Podaż w obiegu970 000 000

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż1 000 000 000

Wskaźnik obrotu0.97%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07332252107368196,2024-12-07

Najniższa cena0.000498990731193964,2024-10-03

Publiczny blockchainBASE

