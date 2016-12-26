Tokenomika Aeternity (AE) Odkryj kluczowe informacje o Aeternity (AE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aeternity (AE) Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity's underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Oficjalna strona internetowa: https://www.aeternity.com/ Biała księga: https://github.com/aeternity/protocol Block Explorer: https://www.aeknow.org/ Kup AE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aeternity (AE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aeternity (AE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Całkowita podaż: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Podaż w obiegu: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Historyczne maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Historyczne minimum: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Aktualna cena: $ 0.004286 $ 0.004286 $ 0.004286 Dowiedz się więcej o cenie Aeternity (AE)

Tokenomika Aeternity (AE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aeternity (AE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAE tokenomikę, poznaj cenę tokena AEna żywo!

Jak kupić AE Chcesz dodać Aeternity (AE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AE na MEXC już teraz!

Historia ceny Aeternity (AE) Analiza historii ceny AE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AE już teraz!

Prognoza ceny AE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AE? Nasza strona z prognozami cen AE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AE już teraz!

