ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Oficjalna strona internetowa: https://ape.bond/ Biała księga: https://docs.ape.bond Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

Tokenomika i analiza cenowa ApeBond (ABOND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ApeBond (ABOND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 568.52K $ 568.52K $ 568.52K Całkowita podaż: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Podaż w obiegu: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Historyczne maksimum: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Historyczne minimum: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Aktualna cena: $ 0.0016538 $ 0.0016538 $ 0.0016538 Dowiedz się więcej o cenie ApeBond (ABOND)

Tokenomika ApeBond (ABOND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ApeBond (ABOND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABOND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABOND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABOND tokenomikę, poznaj cenę tokena ABONDna żywo!

Historia ceny ApeBond (ABOND) Analiza historii ceny ABOND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ABOND już teraz!

Prognoza ceny ABOND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABOND? Nasza strona z prognozami cen ABOND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABOND już teraz!

