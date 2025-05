ABOND

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

NazwaABOND

PozycjaNo.2165

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu343,763,856.98

Maksymalna podaż650,000,000

Całkowita podaż455,803,142.7

Wskaźnik obrotu0.5288%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08104676105477272,2023-12-12

Najniższa cena0.000855833319246407,2025-03-31

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.