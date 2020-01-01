Poznaj tokenomikę 23 Turtles (AI23T) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AI23T, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 23 Turtles (AI23T) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AI23T, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / 23 Turtles (AI23T) / Tokenomika / Tokenomika 23 Turtles (AI23T) Odkryj kluczowe informacje o 23 Turtles (AI23T), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 23 Turtles (AI23T) Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Oficjalna strona internetowa: https://www.coralprotocol.org Kup AI23T teraz! Tokenomika i analiza cenowa 23 Turtles (AI23T) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 23 Turtles (AI23T), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Całkowita podaż: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Podaż w obiegu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Historyczne maksimum: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 Historyczne minimum: $ 0.00001264 $ 0.00001264 $ 0.00001264 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie 23 Turtles (AI23T) Tokenomika 23 Turtles (AI23T): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 23 Turtles (AI23T) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AI23T, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AI23T. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAI23T tokenomikę, poznaj cenę tokena AI23Tna żywo! Prognoza ceny AI23T Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AI23T? Nasza strona z prognozami cen AI23T łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AI23T już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.