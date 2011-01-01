Tokenomika Viction (VIC) Odkryj kluczowe informacje o Viction (VIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Viction (VIC) Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Oficjalna strona internetowa: https://viction.xyz/ Biała księga: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Block Explorer: https://www.vicscan.xyz/ Kup VIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Viction (VIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Viction (VIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.12M $ 25.12M $ 25.12M Całkowita podaż: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Podaż w obiegu: $ 122.64M $ 122.64M $ 122.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.01M $ 43.01M $ 43.01M Historyczne maksimum: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 Historyczne minimum: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 Aktualna cena: $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 Dowiedz się więcej o cenie Viction (VIC)

Tokenomika Viction (VIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Viction (VIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIC tokenomikę, poznaj cenę tokena VICna żywo!

Jak kupić VIC Chcesz dodać Viction (VIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VIC na MEXC już teraz!

Historia ceny Viction (VIC) Analiza historii ceny VIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VIC już teraz!

Prognoza ceny VIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIC? Nasza strona z prognozami cen VIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIC już teraz!

