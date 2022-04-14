Victoria VR (VR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Victoria VR (VR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Victoria VR (VR) Informatie Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Officiële website: https://victoriavr.com/ Whitepaper: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Koop nu VR!

Victoria VR (VR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Victoria VR (VR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.90M Totale voorraad: $ 16.80B Circulerende voorraad: $ 6.35B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.78M Hoogste ooit: $ 0.15 Laagste ooit: $ 0.002227327757474757 Huidige prijs: $ 0.004868 Meer informatie over Victoria VR (VR) prijs

Victoria VR (VR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Victoria VR (VR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VR begrijpt, kun je de live prijs van VR token verkennen!

Hoe koop je VR? Wil je Victoria VR (VR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VR koopt op MEXC!

Victoria VR (VR) Prijsgeschiedenis Door de VR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VR Wil je weten waar je VR naartoe gaat? Onze VR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VR token!

