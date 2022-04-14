Pre-Listing Points verwijzen naar een speciaal type pre-market trading waarbij het projectteam de tokenomics, zoals de maximale voorraad en andere details, nog niet heeft afgerond. Deze tokens worden aanvankelijk verhandeld als punten op basis van een vooraf bepaalde maximale voorraad. Zodra het projectteam de tokenomie officieel bekendmaakt, zal het platform de hoeveelheid en prijs van je ingevulde orders proportioneel aanpassen aan de werkelijke maximale voorraad, terwijl het totale orderbedrag ongewijzigd blijft. Je kunt vervolgens je aangepaste orders bekijken in het officiële pre-market-handelsproject en je voorbereiden op de afwikkeling.