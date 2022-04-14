Hoe handel je in pre-market?

1
Order aanmaken
Kies de token die je wilt kopen en klik op [Order aanmaken]. Selecteer vervolgens het tabblad [Kopen]. Vul de gewenste hoeveelheid en prijs in om een kooporder te plaatsen.
2
Orders matchen
Wacht tot een verkoper jouw order matcht. Zodra een verkoper jouw order heeft geaccepteerd, hoef je alleen te wachten tot je tokens worden geleverd op het moment van afwikkeling.
3
Orderafwikkeling
Je ontvangt de tokens van de verkoper op het moment van afwikkeling. Anders krijg je het orderbedrag terug, inclusief eventuele compensatie van het platform.
1
Selecteer order
Zoek naar een bestaande verkooporder op de MEXC pre-market die overeenkomt met jouw gewenste prijs en hoeveelheid.
2
Orders matchen
Controleer zorgvuldig de hoeveelheid en prijs. Klik vervolgens op [Kopen] en bevestig de aankoop.
3
Orderafwikkeling
Als de verkoper de afwikkeling binnen de aangegeven tijd voltooit, ontvang je de tokens die je hebt gekocht. Anders krijg je het orderbedrag terug, inclusief eventuele compensatie van het platform.
1
Order aanmaken
Kies de gewenste token, klik op [Order aanmaken] en selecteer het tabblad [Verkopen]. Vul de gewenste hoeveelheid en prijs in om een verkooporder te plaatsen. Verzend de order en betaal het vereiste bedrag (inclusief onderpand).
2
Orders matchen
Wacht tot een koper jouw order matcht. Zodra een koper je order heeft geaccepteerd, moet je ervoor zorgen dat je de tokens levert binnen de afwikkelingsperiode.
3
Orderafwikkeling
Controleer of er voldoende tokens in je spotaccount staan om te leveren vóór de afwikkelingstijd. Als dit niet het geval is, verlies je het betaalde onderpand.
1
Selecteer order
Zoek naar een bestaande kooporder op de MEXC pre-market die overeenkomt met jouw gewenste prijs en hoeveelheid.
2
Orders matchen
Controleer zorgvuldig de hoeveelheid en prijs. Klik daarna op [Verkopen] en bevestig de verkoop. Betaal hierbij het vereiste bedrag (inclusief onderpand).
3
Orderafwikkeling
Controleer of er voldoende tokens in je spotaccount staan om te leveren vóór de afwikkelingstijd. Als dit niet het geval is, verlies je het betaalde onderpand.

Veelgestelde vragen

Wat is pre-market handel?

Pre-market handel op MEXC is een speciale dienst waarbij handel plaatsvindt buiten de reguliere beurs (over-the-counter, OTC). Hiermee kunnen investeerders nieuwe cryptotokens kopen en verkopen nog voordat deze officieel op de beurs worden genoteerd. Kopers en verkopers kunnen hun transacties matchen door de gewenste prijzen en hoeveelheden te selecteren. Dit geeft vroege investeerders de kans om een voorsprong te krijgen.