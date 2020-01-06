Origin (OGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Origin (OGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Origin (OGN) Informatie Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Officiële website: https://www.originprotocol.com Whitepaper: https://www.originprotocol.com/litepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Koop nu OGN!

Origin (OGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Origin (OGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M Totale voorraad: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Circulerende voorraad: $ 657.58M $ 657.58M $ 657.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.03M $ 82.03M $ 82.03M Hoogste ooit: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Laagste ooit: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Huidige prijs: $ 0.05819 $ 0.05819 $ 0.05819 Meer informatie over Origin (OGN) prijs

Origin (OGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Origin (OGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGN begrijpt, kun je de live prijs van OGN token verkennen!

Hoe koop je OGN? Wil je Origin (OGN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OGN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OGN koopt op MEXC!

Origin (OGN) Prijsgeschiedenis Door de OGN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OGN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OGN Wil je weten waar je OGN naartoe gaat? Onze OGN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!