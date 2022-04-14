dego.finance (DEGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in dego.finance (DEGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Officiële website: https://dego.finance/
Whitepaper: https://docs.dego.finance/
Block explorer: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS

dego.finance (DEGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dego.finance (DEGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.44M $ 25.44M $ 25.44M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.44M $ 25.44M $ 25.44M Hoogste ooit: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Laagste ooit: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Huidige prijs: $ 1.2115 $ 1.2115 $ 1.2115 Meer informatie over dego.finance (DEGO) prijs

dego.finance (DEGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dego.finance (DEGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEGO begrijpt, kun je de live prijs van DEGO token verkennen!

