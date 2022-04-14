Gitcoin (GTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gitcoin (GTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gitcoin (GTC) Informatie Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Officiële website: https://gitcoin.co/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Gitcoin (GTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gitcoin (GTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.47M $ 30.47M $ 30.47M Hoogste ooit: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Laagste ooit: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Huidige prijs: $ 0.3047 $ 0.3047 $ 0.3047 Meer informatie over Gitcoin (GTC) prijs

Gitcoin (GTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gitcoin (GTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GTC begrijpt, kun je de live prijs van GTC token verkennen!

Gitcoin (GTC) Prijsgeschiedenis Door de GTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GTC Wil je weten waar je GTC naartoe gaat? Onze GTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GTC token!

