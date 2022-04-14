SwftCoin (SWFTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SwftCoin (SWFTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SwftCoin (SWFTC) Informatie $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Officiële website: http://www.swft.pro/ Whitepaper: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Koop nu SWFTC!

SwftCoin (SWFTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SwftCoin (SWFTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.75M $ 82.75M $ 82.75M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.75M $ 82.75M $ 82.75M Hoogste ooit: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 Laagste ooit: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Huidige prijs: $ 0.008275 $ 0.008275 $ 0.008275 Meer informatie over SwftCoin (SWFTC) prijs

SwftCoin (SWFTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SwftCoin (SWFTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWFTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWFTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWFTC begrijpt, kun je de live prijs van SWFTC token verkennen!

SwftCoin (SWFTC) Prijsgeschiedenis Door de SWFTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SWFTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SWFTC Wil je weten waar je SWFTC naartoe gaat? Onze SWFTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SWFTC token!

