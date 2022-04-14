Liberland (LLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Liberland (LLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Liberland (LLD) Informatie Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). Officiële website: https://liberland.org/blockchain Whitepaper: https://docs.liberland.org/blockchain Block explorer: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16

Liberland (LLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Liberland (LLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Hoogste ooit: $ 20 $ 20 $ 20 Laagste ooit: $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 Huidige prijs: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Meer informatie over Liberland (LLD) prijs

Liberland (LLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Liberland (LLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LLD begrijpt, kun je de live prijs van LLD token verkennen!

Hoe koop je LLD? Wil je Liberland (LLD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LLD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LLD koopt op MEXC!

Liberland (LLD) Prijsgeschiedenis Door de LLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LLD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LLD Wil je weten waar je LLD naartoe gaat? Onze LLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LLD token!

