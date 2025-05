LLD

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

NaamLLD

PositieNo.4901

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad3,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.035161157622799,2025-03-18

Laagste prijs1.7798552212462075,2025-05-06

Publieke blockchainLLD

InleidingLiberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.