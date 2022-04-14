Centrifuge (CFG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Centrifuge (CFG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Centrifuge (CFG) Informatie Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Officiële website: https://centrifuge.io/ Whitepaper: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Koop nu CFG!

Centrifuge (CFG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Centrifuge (CFG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 141.39M $ 141.39M $ 141.39M Totale voorraad: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Circulerende voorraad: $ 565.09M $ 565.09M $ 565.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.14M $ 170.14M $ 170.14M Hoogste ooit: $ 0.415 $ 0.415 $ 0.415 Laagste ooit: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Huidige prijs: $ 0.2502 $ 0.2502 $ 0.2502 Meer informatie over Centrifuge (CFG) prijs

Centrifuge (CFG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Centrifuge (CFG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CFG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CFG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CFG begrijpt, kun je de live prijs van CFG token verkennen!

Hoe koop je CFG? Wil je Centrifuge (CFG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CFG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CFG koopt op MEXC!

Centrifuge (CFG) Prijsgeschiedenis Door de CFG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CFG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CFG Wil je weten waar je CFG naartoe gaat? Onze CFG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CFG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!