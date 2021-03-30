Axie Infinity (AXS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Axie Infinity (AXS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Axie Infinity (AXS) Informatie Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Officiële website: https://axieinfinity.com/ Whitepaper: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5

Axie Infinity (AXS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Axie Infinity (AXS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 369.25M $ 369.25M $ 369.25M Totale voorraad: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Circulerende voorraad: $ 166.48M $ 166.48M $ 166.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 598.86M $ 598.86M $ 598.86M Hoogste ooit: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Laagste ooit: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Huidige prijs: $ 2.218 $ 2.218 $ 2.218 Meer informatie over Axie Infinity (AXS) prijs

Axie Infinity (AXS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Axie Infinity (AXS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AXS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AXS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AXS begrijpt, kun je de live prijs van AXS token verkennen!

Axie Infinity (AXS) Prijsgeschiedenis Door de AXS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AXS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AXS Wil je weten waar je AXS naartoe gaat? Onze AXS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AXS token!

