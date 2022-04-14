Alltoscan (ATS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alltoscan (ATS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alltoscan (ATS) Informatie Creating an open-source block explorer compatible with all rollups. Creating an open-source block explorer compatible with all rollups. Officiële website: https://ats.alltoscan.com/ Whitepaper: https://alltoscan.com/doc/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x75d8bb7fbd4782a134211dc350ba5c715197b81d Koop nu ATS!

Alltoscan (ATS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alltoscan (ATS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Hoogste ooit: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Laagste ooit: $ 0.040034732727942696 $ 0.040034732727942696 $ 0.040034732727942696 Huidige prijs: $ 0.13343 $ 0.13343 $ 0.13343 Meer informatie over Alltoscan (ATS) prijs

Alltoscan (ATS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alltoscan (ATS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATS begrijpt, kun je de live prijs van ATS token verkennen!

