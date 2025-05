ATS

Creating an open-source block explorer compatible with all rollups.

NaamATS

PositieNo.1456

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.17%

Circulerende voorraad66,826,507.842023

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.6682%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.498575130834246,2024-04-20

Laagste prijs0.04113359315574089,2025-04-15

Publieke blockchainBSC

InleidingCreating an open-source block explorer compatible with all rollups.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.