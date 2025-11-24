YUUKI pris i dag

Sanntids YUUKI (YUUKI) pris i dag er $ 0.00131738, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YUUKI til USD konverteringssats er $ 0.00131738 per YUUKI.

YUUKI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,665, med en sirkulerende forsyning på 21.00M YUUKI. I løpet av de siste 24 timene YUUKI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03770389, mens tidenes laveste notering var $ 0.00128513.

Kortsiktig har YUUKI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YUUKI (YUUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.67K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 27.67K
Opplagsforsyning 21.00M
Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på YUUKI er $ 27.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUUKI er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.67K.