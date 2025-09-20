ynETH MAX (YNETHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,690.27 24 timer høy $ 4,849.84 All Time High $ 5,182.23 Laveste pris $ 1,029.64 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -5.00%

ynETH MAX (YNETHX) sanntidsprisen er $4,709.34. I løpet av de siste 24 timene har YNETHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,690.27 og et toppnivå på $ 4,849.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YNETHX er $ 5,182.23, mens den rekordlave prisen er $ 1,029.64.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YNETHX endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ynETH MAX (YNETHX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.31M Opplagsforsyning 7.07K Total forsyning 7,072.315905847621

Nåværende markedsverdi på ynETH MAX er $ 33.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YNETHX er 7.07K, med en total tilgang på 7072.315905847621. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.31M.