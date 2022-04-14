ynETH MAX (YNETHX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ynETH MAX (YNETHX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ynETH MAX (YNETHX) Informasjon ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. Offisiell nettside: https://yieldnest.finance Teknisk dokument: https://docs.yieldnest.finance/ Kjøp YNETHX nå!

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ynETH MAX (YNETHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.42M $ 31.42M $ 31.42M Total forsyning: $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K Sirkulerende forsyning: $ 7.07K $ 7.07K $ 7.07K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.42M $ 31.42M $ 31.42M All-time high: $ 5,182.23 $ 5,182.23 $ 5,182.23 All-Time Low: $ 1,029.64 $ 1,029.64 $ 1,029.64 Nåværende pris: $ 4,446.09 $ 4,446.09 $ 4,446.09 Lær mer om ynETH MAX (YNETHX) pris

ynETH MAX (YNETHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ynETH MAX (YNETHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YNETHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YNETHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YNETHXs tokenomics, kan du utforske YNETHX tokenets livepris!

YNETHX prisforutsigelse Vil du vite hvor YNETHX kan være på vei? Vår YNETHX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YNETHX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!