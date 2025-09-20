Yieldification (YDF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004313 $ 0.00004313 $ 0.00004313 24 timer lav $ 0.00004408 $ 0.00004408 $ 0.00004408 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004313$ 0.00004313 $ 0.00004313 24 timer høy $ 0.00004408$ 0.00004408 $ 0.00004408 All Time High $ 0.089964$ 0.089964 $ 0.089964 Laveste pris $ 0.00001585$ 0.00001585 $ 0.00001585 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.41% Prisendring (7D) -12.41% Prisendring (7D) -12.41%

Yieldification (YDF) sanntidsprisen er $0.00004325. I løpet av de siste 24 timene har YDF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004313 og et toppnivå på $ 0.00004408, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YDF er $ 0.089964, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001585.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YDF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og -12.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yieldification (YDF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.27K$ 43.27K $ 43.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.94K$ 53.94K $ 53.94K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986

Nåværende markedsverdi på Yieldification er $ 43.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YDF er 1.00B, med en total tilgang på 1247015593.320986. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.94K.