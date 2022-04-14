Yieldification (YDF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yieldification (YDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yieldification (YDF) Informasjon The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making. Offisiell nettside: https://yieldification.com/ Teknisk dokument: https://docs.yieldification.com/ Kjøp YDF nå!

Yieldification (YDF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yieldification (YDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.27K $ 43.27K $ 43.27K Total forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.94K $ 53.94K $ 53.94K All-time high: $ 0.089964 $ 0.089964 $ 0.089964 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yieldification (YDF) pris

Yieldification (YDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yieldification (YDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YDF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YDFs tokenomics, kan du utforske YDF tokenets livepris!

YDF prisforutsigelse Vil du vite hvor YDF kan være på vei? Vår YDF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YDF tokenets prisforutsigelse nå!

