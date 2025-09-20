Yield TRYB (YTRYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03486186 24 timer lav $ 0.03498875 24 timer høy All Time High $ 0.04239704 Laveste pris $ 0.03222513 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.78%

Yield TRYB (YTRYB) sanntidsprisen er $0.03490458. I løpet av de siste 24 timene har YTRYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03486186 og et toppnivå på $ 0.03498875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YTRYB er $ 0.04239704, mens den rekordlave prisen er $ 0.03222513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YTRYB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield TRYB (YTRYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.76K Opplagsforsyning 3.60M Total forsyning 3,602,900.36171894

Nåværende markedsverdi på Yield TRYB er $ 125.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YTRYB er 3.60M, med en total tilgang på 3602900.36171894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.76K.