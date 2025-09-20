Dagens Yield TRYB livepris er 0.03490458 USD. Spor prisoppdateringer for YTRYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YTRYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yield TRYB livepris er 0.03490458 USD. Spor prisoppdateringer for YTRYB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YTRYB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yield TRYB Pris (YTRYB)

$0.03490458
Yield TRYB (YTRYB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:34:22 (UTC+8)

Yield TRYB (YTRYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03486186
24 timer lav
$ 0.03498875
24 timer høy

$ 0.03486186
$ 0.03498875
$ 0.04239704
$ 0.03222513
-0.00%

+0.78%

+0.78%

Yield TRYB (YTRYB) sanntidsprisen er $0.03490458. I løpet av de siste 24 timene har YTRYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03486186 og et toppnivå på $ 0.03498875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YTRYB er $ 0.04239704, mens den rekordlave prisen er $ 0.03222513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YTRYB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield TRYB (YTRYB) Markedsinformasjon

$ 125.76K
--
$ 125.76K
3.60M
3,602,900.36171894
Nåværende markedsverdi på Yield TRYB er $ 125.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YTRYB er 3.60M, med en total tilgang på 3602900.36171894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.76K.

Yield TRYB (YTRYB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yield TRYB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yield TRYB til USD ble $ +0.0007403401.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yield TRYB til USD ble $ +0.0014316951.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yield TRYB til USD ble $ +0.00202601349646394.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ +0.0007403401+2.12%
60 dager$ +0.0014316951+4.10%
90 dager$ +0.00202601349646394+6.16%

Hva er Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yield TRYB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield TRYB (YTRYB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield TRYB (YTRYB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield TRYB.

Sjekk Yield TRYBprisprognosen nå!

YTRYB til lokale valutaer

Yield TRYB (YTRYB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield TRYB (YTRYB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YTRYB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield TRYB (YTRYB)

Hvor mye er Yield TRYB (YTRYB) verdt i dag?
Live YTRYB prisen i USD er 0.03490458 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YTRYB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YTRYB til USD er $ 0.03490458. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield TRYB?
Markedsverdien for YTRYB er $ 125.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YTRYB?
Den sirkulerende forsyningen av YTRYB er 3.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYTRYB ?
YTRYB oppnådde en ATH-pris på 0.04239704 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YTRYB?
YTRYB så en ATL-pris på 0.03222513 USD.
Hva er handelsvolumet til YTRYB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YTRYB er -- USD.
Vil YTRYB gå høyere i år?
YTRYB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YTRYB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:34:22 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.