Yield TRYB (YTRYB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yield TRYB (YTRYB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yield TRYB (YTRYB) Informasjon Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Offisiell nettside: https://www.balsafinance.com/ytryb Kjøp YTRYB nå!

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield TRYB (YTRYB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.71K $ 125.71K $ 125.71K Total forsyning: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Sirkulerende forsyning: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.71K $ 125.71K $ 125.71K All-time high: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 All-Time Low: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Nåværende pris: $ 0.03489363 $ 0.03489363 $ 0.03489363 Lær mer om Yield TRYB (YTRYB) pris

Yield TRYB (YTRYB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield TRYB (YTRYB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YTRYB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YTRYB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YTRYBs tokenomics, kan du utforske YTRYB tokenets livepris!

YTRYB prisforutsigelse Vil du vite hvor YTRYB kan være på vei? Vår YTRYB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YTRYB tokenets prisforutsigelse nå!

