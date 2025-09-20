Yeet (YEET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00275637 24 timer høy $ 0.00291458 All Time High $ 0.02429735 Laveste pris $ 0.00161123 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -0.58% Prisendring (7D) +11.14%

Yeet (YEET) sanntidsprisen er $0.00286585. I løpet av de siste 24 timene har YEET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00275637 og et toppnivå på $ 0.00291458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YEET er $ 0.02429735, mens den rekordlave prisen er $ 0.00161123.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YEET endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +11.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yeet (YEET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.90M Opplagsforsyning 636.91M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yeet er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YEET er 636.91M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.90M.