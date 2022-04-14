Yeet (YEET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yeet (YEET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yeet (YEET) Informasjon Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. Offisiell nettside: https://www.yeetit.xyz Kjøp YEET nå!

Yeet (YEET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yeet (YEET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 637.06M $ 637.06M $ 637.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M All-time high: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 All-Time Low: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Nåværende pris: $ 0.00272229 $ 0.00272229 $ 0.00272229 Lær mer om Yeet (YEET) pris

Yeet (YEET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yeet (YEET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YEET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YEET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YEETs tokenomics, kan du utforske YEET tokenets livepris!

