XVGBASE pris i dag

Sanntids XVGBASE (XVGBASE) pris i dag er $ 0.00009483, med en 69.18% endring de siste 24 timene. Nåværende XVGBASE til USD konverteringssats er $ 0.00009483 per XVGBASE.

XVGBASE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 896,646, med en sirkulerende forsyning på 9.95B XVGBASE. I løpet av de siste 24 timene XVGBASE har den blitt handlet mellom $ 0.00005605(laveste) og $ 0.00010735 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0002596, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002402.

Kortsiktig har XVGBASE beveget seg +9.76% i løpet av den siste timen og +139.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XVGBASE (XVGBASE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 896.65K$ 896.65K $ 896.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 896.65K$ 896.65K $ 896.65K Opplagsforsyning 9.95B 9.95B 9.95B Total forsyning 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Nåværende markedsverdi på XVGBASE er $ 896.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XVGBASE er 9.95B, med en total tilgang på 9948999999.41134. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 896.65K.