HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Offisiell nettside: https://www.hashpack.app/ Teknisk dokument: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

xPACK (XPACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xPACK (XPACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Total forsyning: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Sirkulerende forsyning: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M All-time high: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 All-Time Low: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Nåværende pris: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Lær mer om xPACK (XPACK) pris

xPACK (XPACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xPACK (XPACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XPACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XPACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XPACKs tokenomics, kan du utforske XPACK tokenets livepris!

XPACK prisforutsigelse Vil du vite hvor XPACK kan være på vei? Vår XPACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XPACK tokenets prisforutsigelse nå!

