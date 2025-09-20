xPACK (XPACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02555685$ 0.02555685 $ 0.02555685 Laveste pris $ 0.02251504$ 0.02251504 $ 0.02251504 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

xPACK (XPACK) sanntidsprisen er $0.02511667. I løpet av de siste 24 timene har XPACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPACK er $ 0.02555685, mens den rekordlave prisen er $ 0.02251504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPACK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xPACK (XPACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Opplagsforsyning 135.36M 135.36M 135.36M Total forsyning 135,360,143.136823 135,360,143.136823 135,360,143.136823

Nåværende markedsverdi på xPACK er $ 3.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XPACK er 135.36M, med en total tilgang på 135360143.136823. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.40M.