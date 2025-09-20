Dagens xPACK livepris er 0.02511667 USD. Spor prisoppdateringer for XPACK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPACK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens xPACK livepris er 0.02511667 USD. Spor prisoppdateringer for XPACK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XPACK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

xPACK Logo

xPACK Pris (XPACK)

Ikke oppført

1 XPACK til USD livepris:

$0.02511667
0.00%1D
USD
xPACK (XPACK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:06:47 (UTC+8)

xPACK (XPACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.02555685
$ 0.02251504
--

0.00%

xPACK (XPACK) sanntidsprisen er $0.02511667. I løpet av de siste 24 timene har XPACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XPACK er $ 0.02555685, mens den rekordlave prisen er $ 0.02251504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XPACK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xPACK (XPACK) Markedsinformasjon

$ 3.40M
--
$ 3.40M
135.36M
135,360,143.136823
Nåværende markedsverdi på xPACK er $ 3.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XPACK er 135.36M, med en total tilgang på 135360143.136823. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.40M.

xPACK (XPACK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på xPACK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på xPACK til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på xPACK til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på xPACK til USD ble $ -0.000000001376001685.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0.00000000000.00%
60 dager$ 0.00000000000.00%
90 dager$ -0.000000001376001685-0.00%

Hva er xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

xPACK (XPACK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

xPACK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil xPACK (XPACK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine xPACK (XPACK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for xPACK.

Sjekk xPACKprisprognosen nå!

XPACK til lokale valutaer

xPACK (XPACK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xPACK (XPACK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XPACK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om xPACK (XPACK)

Hvor mye er xPACK (XPACK) verdt i dag?
Live XPACK prisen i USD er 0.02511667 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XPACK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XPACK til USD er $ 0.02511667. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for xPACK?
Markedsverdien for XPACK er $ 3.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XPACK?
Den sirkulerende forsyningen av XPACK er 135.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXPACK ?
XPACK oppnådde en ATH-pris på 0.02555685 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XPACK?
XPACK så en ATL-pris på 0.02251504 USD.
Hva er handelsvolumet til XPACK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XPACK er -- USD.
Vil XPACK gå høyere i år?
XPACK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XPACK prisprognosen for en mer grundig analyse.
xPACK (XPACK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.