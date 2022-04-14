XBorg (XBG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XBorg (XBG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XBorg (XBG) Informasjon XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player's privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Offisiell nettside: https://xborg.com/ Teknisk dokument: https://xbg.xborg.com/litepaper

XBorg (XBG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XBorg (XBG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.86M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 215.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.12M All-time high: $ 0.41625 All-Time Low: $ 0.04681858 Nåværende pris: $ 0.069245

XBorg (XBG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XBorg (XBG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XBG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XBG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XBGs tokenomics, kan du utforske XBG tokenets livepris!

XBG prisforutsigelse Vil du vite hvor XBG kan være på vei? Vår XBG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

