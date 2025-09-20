XBorg (XBG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.07665 $ 0.07665 $ 0.07665 24 timer lav $ 0.082292 $ 0.082292 $ 0.082292 24 timer høy 24 timer lav $ 0.07665$ 0.07665 $ 0.07665 24 timer høy $ 0.082292$ 0.082292 $ 0.082292 All Time High $ 0.41625$ 0.41625 $ 0.41625 Laveste pris $ 0.04681858$ 0.04681858 $ 0.04681858 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -4.09% Prisendring (7D) -2.21% Prisendring (7D) -2.21%

XBorg (XBG) sanntidsprisen er $0.077117. I løpet av de siste 24 timene har XBG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07665 og et toppnivå på $ 0.082292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XBG er $ 0.41625, mens den rekordlave prisen er $ 0.04681858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XBG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XBorg (XBG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.58M$ 16.58M $ 16.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.10M$ 77.10M $ 77.10M Opplagsforsyning 215.00M 215.00M 215.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XBorg er $ 16.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBG er 215.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.10M.