Dagens XBorg livepris er 0.077117 USD. Spor prisoppdateringer for XBG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XBG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XBorg livepris er 0.077117 USD. Spor prisoppdateringer for XBG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XBG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XBG

XBG Prisinformasjon

XBG teknisk dokument

XBG Offisiell nettside

XBG tokenomics

XBG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XBorg Logo

XBorg Pris (XBG)

Ikke oppført

1 XBG til USD livepris:

$0.077102
$0.077102$0.077102
-4.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
XBorg (XBG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:21 (UTC+8)

XBorg (XBG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07665
$ 0.07665$ 0.07665
24 timer lav
$ 0.082292
$ 0.082292$ 0.082292
24 timer høy

$ 0.07665
$ 0.07665$ 0.07665

$ 0.082292
$ 0.082292$ 0.082292

$ 0.41625
$ 0.41625$ 0.41625

$ 0.04681858
$ 0.04681858$ 0.04681858

+0.04%

-4.09%

-2.21%

-2.21%

XBorg (XBG) sanntidsprisen er $0.077117. I løpet av de siste 24 timene har XBG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07665 og et toppnivå på $ 0.082292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XBG er $ 0.41625, mens den rekordlave prisen er $ 0.04681858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XBG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XBorg (XBG) Markedsinformasjon

$ 16.58M
$ 16.58M$ 16.58M

--
----

$ 77.10M
$ 77.10M$ 77.10M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XBorg er $ 16.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBG er 215.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.10M.

XBorg (XBG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XBorg til USD ble $ -0.00329100866764438.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XBorg til USD ble $ -0.0187685889.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XBorg til USD ble $ -0.0185328191.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XBorg til USD ble $ +0.024308876639895514.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00329100866764438-4.09%
30 dager$ -0.0187685889-24.33%
60 dager$ -0.0185328191-24.03%
90 dager$ +0.024308876639895514+46.03%

Hva er XBorg (XBG)

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XBorg (XBG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

XBorg Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XBorg (XBG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XBorg (XBG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XBorg.

Sjekk XBorgprisprognosen nå!

XBG til lokale valutaer

XBorg (XBG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XBorg (XBG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XBG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XBorg (XBG)

Hvor mye er XBorg (XBG) verdt i dag?
Live XBG prisen i USD er 0.077117 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XBG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XBG til USD er $ 0.077117. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XBorg?
Markedsverdien for XBG er $ 16.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XBG?
Den sirkulerende forsyningen av XBG er 215.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXBG ?
XBG oppnådde en ATH-pris på 0.41625 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XBG?
XBG så en ATL-pris på 0.04681858 USD.
Hva er handelsvolumet til XBG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XBG er -- USD.
Vil XBG gå høyere i år?
XBG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XBG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:21 (UTC+8)

XBorg (XBG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.