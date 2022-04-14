Wild Forest Token (WF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wild Forest Token (WF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wild Forest Token (WF) Informasjon Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Offisiell nettside: https://playwildforest.io/ Teknisk dokument: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Kjøp WF nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wild Forest Token (WF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 537.87K Total forsyning: $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 45.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.63M All-time high: $ 0.079021 All-Time Low: $ 0.00217244 Nåværende pris: $ 0.01175187

Å forstå tokenomics bak Wild Forest Token (WF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

WF prisforutsigelse Vil du vite hvor WF kan være på vei? Vår WF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WF tokenets prisforutsigelse nå!

