Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wild Forest Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wild Forest Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wild Forest Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011501 i 2025. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wild Forest Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012076 i 2026. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WF for 2027 $ 0.012679 med en 10.25% vekstrate. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WF for 2028 $ 0.013313 med en 15.76% vekstrate. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WF for 2029 $ 0.013979 med en 21.55% vekstrate. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WF for 2030 $ 0.014678 med en 27.63% vekstrate. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wild Forest Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023910. Wild Forest Token (WF) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wild Forest Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038946. År Pris Vekst 2025 $ 0.011501 0.00%

2026 $ 0.012076 5.00%

2027 $ 0.012679 10.25%

2028 $ 0.013313 15.76%

2029 $ 0.013979 21.55%

2030 $ 0.014678 27.63%

2031 $ 0.015412 34.01%

2032 $ 0.016183 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.016992 47.75%

2034 $ 0.017842 55.13%

2035 $ 0.018734 62.89%

2036 $ 0.019670 71.03%

2037 $ 0.020654 79.59%

2038 $ 0.021687 88.56%

2039 $ 0.022771 97.99%

2040 $ 0.023910 107.89% Vis mer Kortsiktig Wild Forest Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.011501 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.011502 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.011512 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.011548 0.41% Wild Forest Token (WF) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WF September 21, 2025(I dag) er $0.011501 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wild Forest Token (WF) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WF, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011502 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wild Forest Token (WF) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WF, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011512 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wild Forest Token (WF) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WF $0.011548 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wild Forest Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 526.40K$ 526.40K $ 526.40K Opplagsforsyning 45.77M 45.77M 45.77M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WF-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WF en sirkulerende forsyning på 45.77M og total markedsverdi på $ 526.40K. Se WF livepris

Wild Forest Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wild Forest Token direktepris, er gjeldende pris for Wild Forest Token 0.011501USD. Den sirkulerende forsyningen av Wild Forest Token(WF) er 45.77M WF , som gir den en markedsverdi på $526,397 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 8.49% $ 0.000900 $ 0.011569 $ 0.010396

7 dager 1.47% $ 0.000168 $ 0.013914 $ 0.010223

30 dager -17.41% $ -0.002002 $ 0.013914 $ 0.010223 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wild Forest Token vist en prisbevegelse på $0.000900 , noe som gjenspeiler en 8.49% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wild Forest Token handlet på en topp på $0.013914 og en bunn på $0.010223 . Det så en prisendring på 1.47% . Denne nylige trenden viser potensialet til WF for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wild Forest Token opplevd en -17.41% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002002 av dens verdi. Dette indikerer at WF kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wild Forest Token (WF) prisforutsigelsesmodul? Wild Forest Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WF basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wild Forest Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WF, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wild Forest Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WF. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WF for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wild Forest Token.

Hvorfor er WF-prisforutsigelse viktig?

WF-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

