Wild Forest Token (WF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01035181 24 timer lav $ 0.0107033 24 timer høy All Time High $ 0.079021 Laveste pris $ 0.00217244 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -8.43%

Wild Forest Token (WF) sanntidsprisen er $0.01064319. I løpet av de siste 24 timene har WF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01035181 og et toppnivå på $ 0.0107033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WF er $ 0.079021, mens den rekordlave prisen er $ 0.00217244.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WF endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -8.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wild Forest Token (WF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 487.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.55M Opplagsforsyning 45.77M Total forsyning 989,999,998.0

Nåværende markedsverdi på Wild Forest Token er $ 487.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WF er 45.77M, med en total tilgang på 989999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.55M.