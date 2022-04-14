Wigl (WIGL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wigl (WIGL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wigl (WIGL) Informasjon Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Offisiell nettside: https://wigl.fr/ Teknisk dokument: https://wigl.fr/white-paper-wigl-1-3-web/ Kjøp WIGL nå!

Wigl (WIGL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wigl (WIGL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Total forsyning: $ 266.01M $ 266.01M $ 266.01M Sirkulerende forsyning: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.47M $ 21.47M $ 21.47M All-time high: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 All-Time Low: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Nåværende pris: $ 0.080728 $ 0.080728 $ 0.080728 Lær mer om Wigl (WIGL) pris

Wigl (WIGL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wigl (WIGL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIGL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIGL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIGLs tokenomics, kan du utforske WIGL tokenets livepris!

