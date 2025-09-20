Wigl (WIGL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.083599 24 timer høy $ 0.085591 All Time High $ 0.116832 Laveste pris $ 0.058411 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -1.57% Prisendring (7D) -3.88%

Wigl (WIGL) sanntidsprisen er $0.084086. I løpet av de siste 24 timene har WIGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.083599 og et toppnivå på $ 0.085591, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIGL er $ 0.116832, mens den rekordlave prisen er $ 0.058411.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIGL endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.57% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wigl (WIGL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.48M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.43M Opplagsforsyning 17.56M Total forsyning 266,013,874.0

Nåværende markedsverdi på Wigl er $ 1.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIGL er 17.56M, med en total tilgang på 266013874.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.43M.