WiFi Map (WIFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00303293 24 timer lav $ 0.00314827 24 timer høy All Time High $ 0.499973 Laveste pris $ 0.00250922 Prisendring (1H) +1.87% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -4.20%

WiFi Map (WIFI) sanntidsprisen er $0.00310298. I løpet av de siste 24 timene har WIFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00303293 og et toppnivå på $ 0.00314827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIFI er $ 0.499973, mens den rekordlave prisen er $ 0.00250922.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIFI endret seg med +1.87% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -4.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WiFi Map (WIFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.82M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.08M Opplagsforsyning 589.21M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WiFi Map er $ 1.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIFI er 589.21M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.08M.