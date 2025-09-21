WiFi Map (WIFI)-prisforutsigelse (USD)

Få WiFi Map prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WIFI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WIFI

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på WiFi Map % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon WiFi Map-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan WiFi Map potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003085 i 2025. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan WiFi Map potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003239 i 2026. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIFI for 2027 $ 0.003401 med en 10.25% vekstrate. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIFI for 2028 $ 0.003571 med en 15.76% vekstrate. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIFI for 2029 $ 0.003749 med en 21.55% vekstrate. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WIFI for 2030 $ 0.003937 med en 27.63% vekstrate. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på WiFi Map potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006413. WiFi Map (WIFI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på WiFi Map potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010447. År Pris Vekst 2025 $ 0.003085 0.00%

2026 $ 0.003239 5.00%

2027 $ 0.003401 10.25%

2028 $ 0.003571 15.76%

2029 $ 0.003749 21.55%

2030 $ 0.003937 27.63%

2031 $ 0.004134 34.01%

2032 $ 0.004341 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004558 47.75%

2034 $ 0.004786 55.13%

2035 $ 0.005025 62.89%

2036 $ 0.005276 71.03%

2037 $ 0.005540 79.59%

2038 $ 0.005817 88.56%

2039 $ 0.006108 97.99%

2040 $ 0.006413 107.89% Vis mer Kortsiktig WiFi Map-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003085 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003085 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003088 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003097 0.41% WiFi Map (WIFI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WIFI September 21, 2025(I dag) er $0.003085 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. WiFi Map (WIFI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WIFI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003085 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. WiFi Map (WIFI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WIFI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003088 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. WiFi Map (WIFI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WIFI $0.003097 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende WiFi Map prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Opplagsforsyning 589.21M 589.21M 589.21M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WIFI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WIFI en sirkulerende forsyning på 589.21M og total markedsverdi på $ 1.81M. Se WIFI livepris

WiFi Map Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for WiFi Map direktepris, er gjeldende pris for WiFi Map 0.003085USD. Den sirkulerende forsyningen av WiFi Map(WIFI) er 589.21M WIFI , som gir den en markedsverdi på $1,812,179 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.89% $ 0 $ 0.003372 $ 0.003054

7 dager -3.94% $ -0.000121 $ 0.003343 $ 0.003016

30 dager -6.04% $ -0.000186 $ 0.003343 $ 0.003016 24-timers ytelse De siste 24 timene har WiFi Map vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.89% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har WiFi Map handlet på en topp på $0.003343 og en bunn på $0.003016 . Det så en prisendring på -3.94% . Denne nylige trenden viser potensialet til WIFI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har WiFi Map opplevd en -6.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000186 av dens verdi. Dette indikerer at WIFI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer WiFi Map (WIFI) prisforutsigelsesmodul? WiFi Map-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WIFI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for WiFi Map det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WIFI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til WiFi Map. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WIFI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WIFI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til WiFi Map.

Hvorfor er WIFI-prisforutsigelse viktig?

WIFI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WIFI nå? I følge dine forutsigelser vil WIFI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WIFI neste måned? I følge WiFi Map (WIFI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WIFI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WIFI koste i 2026? Prisen på 1 WiFi Map (WIFI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WIFI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WIFI i 2027? WiFi Map (WIFI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WIFI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WIFI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil WiFi Map (WIFI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WIFI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil WiFi Map (WIFI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WIFI koste i 2030? Prisen på 1 WiFi Map (WIFI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WIFI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WIFI i 2040? WiFi Map (WIFI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WIFI innen 2040.