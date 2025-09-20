WETH (WETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,447.13 24 timer lav $ 4,601.37 24 timer høy All Time High $ 4,950.08 Laveste pris $ 82.1 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.83% Prisendring (7D) -5.17%

WETH (WETH) sanntidsprisen er $4,465.73. I løpet av de siste 24 timene har WETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,447.13 og et toppnivå på $ 4,601.37, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WETH er $ 4,950.08, mens den rekordlave prisen er $ 82.1.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WETH endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.83% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WETH (WETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.32B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.32B Opplagsforsyning 2.54M Total forsyning 2,536,630.87075695

Nåværende markedsverdi på WETH er $ 11.32B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WETH er 2.54M, med en total tilgang på 2536630.87075695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.32B.