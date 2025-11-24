Hva er WST

WestTech Security Token (WST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WestTech Security Token (WST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WestTech Security Token (WST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WestTech Security Token (WST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.53K $ 6.53K $ 6.53K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 22.72M $ 22.72M $ 22.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.14K $ 43.14K $ 43.14K All-time high: $ 0.085558 $ 0.085558 $ 0.085558 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028758 $ 0.00028758 $ 0.00028758 Lær mer om WestTech Security Token (WST) pris Kjøp WST nå!

WestTech Security Token (WST) Informasjon Offisiell nettside: https://westtech.ie/blockchain/ Teknisk dokument: https://www.notion.so/WestTech-Lite-Paper-22732d15c4d1809095eaf8ab18f02396

WestTech Security Token (WST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WestTech Security Token (WST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSTs tokenomics, kan du utforske WST tokenets livepris!

WST prisforutsigelse Vil du vite hvor WST kan være på vei? Vår WST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WST tokenets prisforutsigelse nå!

